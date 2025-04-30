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Дома с бассейном в Municipality of Rethymnon, Греция

Ретимнон
8
2 объекта найдено
Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Полностью меблированная двухэтажная вилла площадью 209 кв.м. для продажи в Джанноуди, Ретимн…
$964,950
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Вилла 5 комнат в Skaleta, Греция
Вилла 5 комнат
Skaleta, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Количество этажей 3
Продается: Очаровательная вилла в префектуре Ретимно, Крит!Эта уникальная каменная вилла пло…
$527,317
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Агентство
Grekodom Development
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