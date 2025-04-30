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Дома с террасой в Municipality of Rethymnon, Греция

Ретимнон
8
1 объект найдено
Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Полностью меблированная двухэтажная вилла площадью 209 кв.м. для продажи в Джанноуди, Ретимн…
$964,950
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Типы недвижимости в Municipality of Rethymnon

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Параметры недвижимости в Municipality of Rethymnon, Греция

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