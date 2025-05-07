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Таунхаусы с видом на море в Thermi Municipality, Греция

Thermi
23
Plagiari
9
Neo Rysio
7
Trilofos
7
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8 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
$276,592
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Таунхаус 4 комнаты в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Neo Rysio, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$212,562
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Таунхаус 5 комнат в Кардия, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 195 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$260,936
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Таунхаус 4 комнаты в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Neo Rysio, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$212,562
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Таунхаус 5 комнат в Триади, Греция
Таунхаус 5 комнат
Триади, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$276,592
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Таунхаус 5 комнат в Кардия, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$417,497
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Таунхаус 6 комнат в Thermi, Греция
Таунхаус 6 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
$614,432
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Таунхаус 5 комнат в Като Схолари, Греция
Таунхаус 5 комнат
Като Схолари, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$155,518
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Thermi Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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