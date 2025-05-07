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Таунхаусы с видом на горы в Thermi Municipality, Греция

Thermi
23
Plagiari
9
Neo Rysio
7
Trilofos
7
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14 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж -2/2
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$145,733
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Таунхаус 6 комнат в Кардия, Греция
Таунхаус 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 187 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$260,936
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Таунхаус 5 комнат в Trilofos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$247,039
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Таунхаус 1 комната в Лаккия, Греция
Таунхаус 1 комната
Лаккия, Греция
Число комнат 1
Площадь 167 м²
Продается таунхаус площадью 167 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$176,962
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Таунхаус 6 комнат в Неа Райдестос, Греция
Таунхаус 6 комнат
Неа Райдестос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$201,159
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Таунхаус 5 комнат в Trilofos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 193 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 193 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый э…
$391,142
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Таунхаус 7 комнат в Plagiari, Греция
Таунхаус 7 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$284,040
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Таунхаус 5 комнат в Trilofos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$328,779
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Таунхаус 6 комнат в Basilika, Греция
Таунхаус 6 комнат
Basilika, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$260,936
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Таунхаус 7 комнат в Neo Rysio, Греция
Таунхаус 7 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$521,872
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Таунхаус 4 комнаты в Като Схолари, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Като Схолари, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$156,457
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Таунхаус 3 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$156,457
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Таунхаус 5 комнат в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 5 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$156,561
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Таунхаус 5 комнат в Като Схолари, Греция
Таунхаус 5 комнат
Като Схолари, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$155,518
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Параметры недвижимости в Thermi Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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