Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Thermi Municipality
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Бассейн

Таунхаусы с бассейном в Thermi Municipality, Греция

Thermi
23
Plagiari
9
Neo Rysio
7
Trilofos
7
Показать больше
Таунхаус Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Таунхаус 6 комнат в Суроти ( Соуроти ), Греция
Таунхаус 6 комнат
Суроти ( Соуроти ), Греция
Число комнат 6
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продаются два таунхауса на стадии строительства, площадью, 240кв.м каждый, в пригороде Салон…
$279,387
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 149 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$741,285
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 141 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$741,285
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 6 комнат в Thermi, Греция
Таунхаус 6 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
$614,432
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Thermi Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти