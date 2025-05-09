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Таунхаусы с видом на море в Thermaikos Municipality, Греция

Peraia
5
Epanomi
7
Nea Michaniona
3
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3 объекта найдено
Таунхаус 6 комнат в Неа Керасия, Греция
Таунхаус 6 комнат
Неа Керасия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$209,195
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Таунхаус 4 комнаты в Epanomi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$189,626
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 7 комнат
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 163 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$307,904
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Thermaikos Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
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