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Дома с бассейном в Oreokastro Municipality, Греция

Oraiokastro Municipal Unit
33
Mygdonia Municipal Unit
29
Меллисохори (бывш.Балджа)
19
Liti
5
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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из 2…
$1,26 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй э…
$336,923
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Типы недвижимости в Oreokastro Municipality

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Oreokastro Municipality, Греция

с видом на горы
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