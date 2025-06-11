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Дома с видом на море в Oreokastro Municipality, Греция

Oraiokastro Municipal Unit
33
Mygdonia Municipal Unit
29
Меллисохори (бывш.Балджа)
19
Liti
5
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9 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла 7 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 584 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 584 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,13 млн
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Коттедж 8 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,71 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$456,844
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Grekodom Development
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Коттедж 16 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 16 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 16
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 650 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,60 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$628,161
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Grekodom Development
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Коттедж 10 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 10 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 534 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 534 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$456,844
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 1
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$268,396
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из 2…
$1,26 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй э…
$336,923
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Типы недвижимости в Oreokastro Municipality

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Oreokastro Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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