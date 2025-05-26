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Виллы с садом в Kassandra Municipality, Греция

Pallini Municipal Unit
227
Kassandra Municipal Unit
158
Касандрия
5
Вилла Удалить
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6 объектов найдено
Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Фантастическая современная вилла с тремя спальнями и панорамным видом на море. Этот традицио…
$489,172
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Вилла в Скала Фоуркас, Греция
Вилла
Скала Фоуркас, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Вилла с частным садом площадью 500 м2 и частным бассейном в Криопиги, Кассандра, Халкидики …
Цена по запросу
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Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
$470,385
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Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
$542,747
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Living the high life: In Kallandra Halkidiki, worlds of premium living are created, leaving …
$2,72 млн
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Вилла 4 комнаты в Афитос, Греция
Вилла 4 комнаты
Афитос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Вилла с выходом к  пляжу 📍 Халкидики, Кассандра 🇬🇷 170 м² Комнаты: 4 Спален: 3 В…
$786,677
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipality, Греция

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