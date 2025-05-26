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Виллы с видом на горы в Kassandra Municipality, Греция

Pallini Municipal Unit
227
Kassandra Municipal Unit
158
Касандрия
5
Вилла Удалить
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45 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 5 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
$1,02 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Spacious open plan villa with living luxury in mind, set on beautiful gardens and with amazi…
$1,07 млн
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Incredible and modern with some stone decor & 340 meters of living area, just a few minutes …
$866,360
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Вилла 5 комнат в Криопиги, Греция
Вилла 5 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 182 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$1,40 млн
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Неа-Скиони, Греция
Вилла 8 комнат
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цо…
$4,38 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Расположенный в тихом месте в процветающем прибрежном районе Кассандры, в окружении элитной …
$1,86 млн
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Деревенская вилла на заказ, всего в 150 метрах и в 2 минутах ходьбы от потрясающего песчаног…
$785,308
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Фантастическая современная вилла с тремя спальнями и панорамным видом на море. Этот традицио…
$489,172
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Вилла 11 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 11 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 250 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла, окруженная участком площадью 3 акра с панорамным видом на окрестности и сре…
$619,322
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Stegi Real Estate
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Unsurpassed luxury!!! An exquisite blend of classic style with modern world conveniences. Fu…
$835,743
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Stunning country villa, superior custom-built construction including 340 sq meters of living…
$3,84 млн
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Beautiful custom-built home in the thriving seaside town of POSIDI with 300 sq meters of liv…
$768,481
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Вилла 5 комнат в Афитос, Греция
Вилла 5 комнат
Афитос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$706,582
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Grekodom Development
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Estate home with panoramic sea views with private pool and a gated garden including 250 sq m…
$1,08 млн
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Set within the luxurious and secure Halkidiki urbanization, this contemporary 3-bedroom vill…
$371,571
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Вилла 7 комнат в Касандрия, Греция
Вилла 7 комнат
Касандрия, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$782,807
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 368 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 368 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$782,807
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена великолепная резиденция 600 кв.м на Кассандре с изумительным видом на …
$3,69 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 199 м²
Количество этажей 3
Великолепные виллы с видом на море 199 м  Представляем потрясающий новый проект в Халкидик…
$812,235
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Вилла 10 комнат в Полихроно, Греция
Вилла 10 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 300 м²
Количество этажей 3
вилла всего в 900 м. вдали от Полихроно с высококачественными материалами в современных лини…
$1,76 млн
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Stegi Real Estate
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Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
$470,385
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Вилла 10 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 10 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 886 м²
Количество этажей 3
Резиденция ОПИСАНИЕ Расположение - Пефкохори (первая от моря)   Исключительная вилла на …
$2,01 млн
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Stegi Real Estate
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Designed by a renowned architect, this superb villa in Sani offers top-of-the-range material…
$4,17 млн
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Вилла 1 комната в Сивири, Греция
Вилла 1 комната
Сивири, Греция
Число комнат 1
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 340 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии стро…
$1,36 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Частично построенная вилла в тихом месте в тихом городе общей площадью 185 кв. м на 3 этажах…
$315,843
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Вилла 7 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 7 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 110 м²
Количество этажей 2
Расположение – Ханиоти (500 метров от моря) Роскошная резиденция с умопомрочительным видо…
$700,525
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Stegi Real Estate
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Superb retreat boasting modern architecture ideal for your summer vacation!! Exquisite villa…
$744,337
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
This urban villa, built-in 1986, has a lovely ground-level garden with 6,758 sq meters, just…
$539,760
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Вилла 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$2,39 млн
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipality, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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