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Квартиры в Коринфе, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Продается квартира площадью 63 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
$233,250
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 3
Прекрасная меблированная квартира на берегу моря Продаётся уникальная новая квартира площ…
$335,837
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Параметры недвижимости в Коринфе, Греция

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