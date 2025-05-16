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Виллы с видом на море в периферийной единице Керкира, Греция

Корфу
10
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
43
Municipality of Northern Corfu
13
Municipality of Southern Corfu
11
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27 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Гувья, Греция
Вилла 7 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 305 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
$2,61 млн
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Вилла 1 комната в Аликес Потамоу, Греция
Вилла 1 комната
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 470 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
$1,96 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла площадью 300 кв.м, расположенная на склоне холма в районе Като Кор…
$1,82 млн
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Вилла 3 комнаты в Синарадес, Греция
Вилла 3 комнаты
Синарадес, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 137 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$887,182
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Ниссаки, Греция
Вилла 1 комната
Ниссаки, Греция
Число комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
На берегу Ионического моря в западной части Грециипродаетсяроскошная вилла площадью 280 кв.м…
$3,34 млн
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Вилла 4 комнаты в Касьопи, Греция
Вилла 4 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,46 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Касьопи, Греция
Вилла 4 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,46 млн
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж 3/1
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$677,306
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Вилла 9 комнат в Ано Коракиана, Греция
Вилла 9 комнат
Ано Коракиана, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$1,20 млн
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Вилла 1 комната в Stroggili, Греция
Вилла 1 комната
Stroggili, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию комплекс из двух вилл 112 кв.м и 102 кв.м, а также отдельно стоящ…
Цена по запросу
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Вилла 8 комнат в Гувья, Греция
Вилла 8 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 430 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$1,77 млн
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Вилла 4 комнаты в Халикоунас, Греция
Вилла 4 комнаты
Халикоунас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,15 млн
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Вилла 4 комнаты в Катаволос, Греция
Вилла 4 комнаты
Катаволос, Греция
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
$2,51 млн
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Вилла 6 комнат в Перитиа, Греция
Вилла 6 комнат
Перитиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 296 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 296 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,67 млн
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Вилла 1 комната в Беницес/Мпенитсес, Греция
Вилла 1 комната
Беницес/Мпенитсес, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены 2 дома 120 кв.м и 280 кв.м на побережье в районе Тсаки Беницес на юго-…
$1,72 млн
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Вилла 6 комнат в Перитиа, Греция
Вилла 6 комнат
Перитиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 303 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 303 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,67 млн
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Вилла 1 комната в Спартилас, Греция
Вилла 1 комната
Спартилас, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Продается вилла площадью 480 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
$3,36 млн
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Вилла 5 комнат в Гувья, Греция
Вилла 5 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 436 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$3,02 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$1,98 млн
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Вилла 5 комнат в Ано Коракиана, Греция
Вилла 5 комнат
Ано Коракиана, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$1,03 млн
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Вилла 4 комнаты в Халикоунас, Греция
Вилла 4 комнаты
Халикоунас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$887,182
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Вилла 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$1,77 млн
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Вилла 11 комнат в Айос-Маттеос, Греция
Вилла 11 комнат
Айос-Маттеос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 265 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 5 спаль…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Пентати, Греция
Вилла 4 комнаты
Пентати, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Логгос, Греция
Вилла 3 комнаты
Логгос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на Ионических островах. Первый этаж состоит из г…
$991,556
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Вилла 6 комнат в Перитиа, Греция
Вилла 6 комнат
Перитиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$3,24 млн
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Вилла 7 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в периферийной единице Керкира, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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