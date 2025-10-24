Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Греция
  3. периферийная единица Халкидики
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры
  6. Вид на море

Многоуровневые квартиры с видом на море в периферийной единице Халкидики, Греция

Kassandra Municipality
3
Municipality of Sithonia
3
Sithonia Municipal Unit
3
2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Криопиги, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Этот впечатляющий летний дом плюс бизнес, это 400 кв. М плюс 200-метровая галерея на участке…
$1,05 млн
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Пефкохори, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
