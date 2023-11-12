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Таунхаусы в периферия Центральная Греция, Греция

Таунхаус В архив
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34 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Неа-Артаки, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 195 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 195 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€310,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agios Konstantinos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Konstantinos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
€95,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Лутра-Эдипсу, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четв…
€215,000
Таунхаус 3 комнаты с furnishings в Неа Синасос, Греция
Таунхаус 3 комнаты с furnishings
Неа Синасос, Греция
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продаются дома в комплексе, расположенном на о. Эвия. 8 домов площадью 80 кв.м каждый состоя…
€120,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Ambelochori, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
ПродaAется таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Первый …
€235,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Ambelochori, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Состоит …
€285,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ambelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€350,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ambelochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ambelochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€367,500
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седь…
€450,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Theologos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Theologos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
€270,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€430,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Магула, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Магула, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€137,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Гимно, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Гимно, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€170,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Хижины Ливади, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Хижины Ливади, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€190,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Theologos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Theologos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. …
€180,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Трет…
€210,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в Неохори, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Неохори, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 73 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
€215,500
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Арахова, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Арахова, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€277,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в Неохори, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Неохори, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 111 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
€373,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Галаксидион, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Галаксидион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
€3,25 млн
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лонгос, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лонгос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Theologos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Theologos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€250,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 204 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€360,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Скала Оропу, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Скала Оропу, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€250,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в замок, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
замок, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€145,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Theologos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Theologos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 174 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€305,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Халкуцион, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Халкуцион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€650,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Скала Оропу, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Скала Оропу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€190,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Скала Оропу, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Скала Оропу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€185,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Халкуцион, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Халкуцион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€450,000

Параметры недвижимости в периферия Центральная Греция, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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