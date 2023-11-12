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Таунхаусы в периферия Центральная Греция, Греция
Таунхаус
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34 объекта найдено
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Артаки, Греция
5
1
195 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 195 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€310,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Konstantinos, Греция
3
1
75 м²
1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
€95,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
4
2
104 м²
1
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четв…
€215,000
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Таунхаус 3 комнаты с furnishings
Неа Синасос, Греция
3
80 м²
2
Продаются дома в комплексе, расположенном на о. Эвия. 8 домов площадью 80 кв.м каждый состоя…
€120,000
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Таунхаус 1 комната с furnishings
Ambelochori, Греция
1
170 м²
1
ПродaAется таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Первый …
€235,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с furnishings
Ambelochori, Греция
1
270 м²
1
Продается таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Состоит …
€285,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ambelochori, Греция
4
2
180 м²
1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ambelochori, Греция
5
1
207 м²
1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€367,500
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
4
2
132 м²
1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седь…
€450,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Theologos, Греция
5
2
136 м²
1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
€270,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
7
2
200 м²
1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€430,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Магула, Греция
4
2
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€137,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Гимно, Греция
4
2
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€170,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Хижины Ливади, Греция
5
4
175 м²
1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€190,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Theologos, Греция
5
2
90 м²
1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. …
€180,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
3
1
135 м²
1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Трет…
€210,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Неохори, Греция
3
1
73 м²
2
Продается таунхаус площадью 73 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. …
€215,500
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Арахова, Греция
4
2
122 м²
1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€277,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Неохори, Греция
3
1
111 м²
1
Продается таунхаус площадью 111 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
€373,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Галаксидион, Греция
1
1
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
€3,25 млн
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лонгос, Греция
6
3
120 м²
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Theologos, Греция
4
2
110 м²
1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
6
2
204 м²
1
Продается таунхаус площадью 204 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€360,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Скала Оропу, Греция
6
1
170 м²
1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
замок, Греция
3
2
100 м²
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€145,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Theologos, Греция
5
3
174 м²
1
Продается таунхаус площадью 174 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€305,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Халкуцион, Греция
6
3
320 м²
3
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€650,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Скала Оропу, Греция
4
1
118 м²
1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€190,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Скала Оропу, Греция
4
1
118 м²
1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€185,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Халкуцион, Греция
6
4
240 м²
1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€450,000
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