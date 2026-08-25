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Таунхаусы в периферии Центральной Греция, Греция

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Municipality of Thiva
3
Demotike Enoteta Plataion
3
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15 объектов найдено
Таунхаус в Дельфы, Греция
Таунхаус
Дельфы, Греция
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
$301 081
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Таунхаус в Delphi Municipality, Греция
Таунхаус
Delphi Municipality, Греция
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон от…
$3,84 млн
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Таунхаус в Melissochori, Греция
Таунхаус
Melissochori, Греция
Площадь 170 м²
ПродaAется таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Первый …
$277 467
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Таунхаус в Агиос Константинос, Греция
Таунхаус
Агиос Константинос, Греция
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Продается таунхаус площадью 111 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
$440 404
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Таунхаус в Аливерион, Греция
Таунхаус
Аливерион, Греция
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Продается таунхаус площадью 196 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$224 335
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Таунхаус в Арахова, Греция
Таунхаус
Арахова, Греция
Количество спален 4
Площадь 175 м²
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$224 335
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Таунхаус в Дитики-Франгиста, Греция
Таунхаус
Дитики-Франгиста, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$531 319
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Таунхаус в Melissochori, Греция
Таунхаус
Melissochori, Греция
Площадь 270 м²
Продается таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Состоит …
$336 502
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Таунхаус в Малесина, Греция
Таунхаус
Малесина, Греция
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. …
$212 528
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Таунхаус в Дитики-Франгиста, Греция
Таунхаус
Дитики-Франгиста, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$230 238
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Таунхаус в Дилеси, Греция
Таунхаус
Дилеси, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$224 335
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Таунхаус в Melissochori, Греция
Таунхаус
Melissochori, Греция
Количество спален 3
Площадь 207 м²
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$433 910
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Таунхаус в Агиос Константинос, Греция
Таунхаус
Агиос Константинос, Греция
Количество спален 5
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$295 177
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Таунхаус в периферия Центральная Греция, Греция
Таунхаус
периферия Центральная Греция, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$282 747
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Таунхаус в Glyphada, Греция
Таунхаус
Glyphada, Греция
Площадь 132 м²
Этаж 1/2
Глифада, Мезонет Продажа, 132 кв.м., Статус объекта: в процессе строительства, Этаж…
$989 459
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Параметры недвижимости в периферии Центральной Греция, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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