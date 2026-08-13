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Таунхаусы в Municipality of Thiva, Греция

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Demotike Enoteta Plataion
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3 объекта найдено
Таунхаус в Melissochori, Греция
Таунхаус
Melissochori, Греция
Площадь 270 м²
Продается таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Состоит …
$336,502
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Таунхаус в Melissochori, Греция
Таунхаус
Melissochori, Греция
Количество спален 3
Площадь 207 м²
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$433,910
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус в Melissochori, Греция
Таунхаус
Melissochori, Греция
Площадь 170 м²
ПродaAется таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Первый …
$277,467
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Thiva, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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