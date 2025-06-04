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Таунхаусы в Aliartos Thespies Municipality, Греция

Demotike Enoteta Thespieon
6
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6 объектов найдено
Таунхаус в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Таунхаус
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 207 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$420,532
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Таунхаус 1 комната в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Таунхаус 1 комната
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Состоит …
$318,502
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Таунхаус в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Таунхаус
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Состоит …
$326,127
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Таунхаус 5 комнат в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$383,576
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 1 комната в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Таунхаус 1 комната
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
ПродaAется таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Первый …
$262,624
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Таунхаус
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
ПродaAется таунхаус в районе Лагониси, Аттика. Дом находится в стадии строительства. Первый …
$268,911
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Параметры недвижимости в Aliartos Thespies Municipality, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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