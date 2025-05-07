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Таунхаусы с видом на горы в периферии Центральной Греция, Греция

Municipality of Chalkida
4
Karystos Municipality
4
Demotike Enoteta Thespieon
3
Aliartos Thespies Municipality
3
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13 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Dorida Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Dorida Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$151,343
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Артаки, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Артаки, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Трет…
$240,061
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Таунхаус 4 комнаты в Hrisso, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Hrisso, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
$266,155
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Таунхаус 5 комнат в Kalybia Libadiou, Греция
Таунхаус 5 комнат
Kalybia Libadiou, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$198,311
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Kamena Vourla Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Kamena Vourla Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$260,936
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Таунхаус 3 комнаты в Каристос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каристос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цоко…
$120,030
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Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Delphi Municipality, Греция
Таунхаус 1 комната
Delphi Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
$3,39 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Каристос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каристос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$333,998
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Таунхаус 2 комнаты в Епанохори, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Епанохори, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$313,123
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Таунхаус 3 комнаты в Пирги, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Пирги, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 111 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Перв…
$189,961
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Таунхаус 7 комнат в Неа-Артаки, Греция
Таунхаус 7 комнат
Неа-Артаки, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$448,810
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Таунхаус 5 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. …
$187,874
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Таунхаус 5 комнат в Кими, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кими, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 196 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$198,311
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Параметры недвижимости в периферии Центральной Греция, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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