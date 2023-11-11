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Таунхаусы в Муниципалитет Дельфи, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Галаксидион, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Галаксидион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
€3,25 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Hrisso, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Hrisso, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
€255,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Дельфи, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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