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Таунхаусы в Муниципалитет Кими - Аливери, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Петриес, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Петриес, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€185,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Муниципалитет Кими - Аливери, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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