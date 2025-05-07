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Таунхаусы с бассейном в периферии Центральной Греция, Греция

Municipality of Chalkida
4
Karystos Municipality
4
Demotike Enoteta Thespieon
3
Aliartos Thespies Municipality
3
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1 объект найдено
Таунхаус 1 комната в Delphi Municipality, Греция
Таунхаус 1 комната
Delphi Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
$3,39 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферии Центральной Греция, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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