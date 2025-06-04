Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на море

Пентхаусы с видом на море в Аттике, Греция

Пирей
3
Municipality of Piraeus
3
Municipality of Glyfada
3
Пентхаус Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Пентхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Пентхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж 5/6
Волшебная квартира на уровнях 2 (5 и 6 этажи), в самом красивом и самом дорогом районе Афин,…
$2,97 млн
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 6
Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция Предлагаются двухуровневый…
$2,53 млн
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 5
Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция Предлагается просто…
$2,54 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Аттике, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти