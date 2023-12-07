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Пентхаусы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с seaview by the sea, с seaview by the sea penthouse on 2 levels Athens Riviera в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с seaview by the sea, с seaview by the sea penthouse on 2 levels Athens Riviera
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж 5/6
Волшебная квартира на уровнях 2 (5 и 6 этажи), в самом красивом и самом дорогом районе Афин,…
€3,00 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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