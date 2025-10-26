Показать объекты на карте Показать объекты списком
Пентхаусы в Пирее, Греция

Пентхаус 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Пентхаус 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/4
Penthouse P1 at Portside Residence offers a luxurious living experience with a private terra…
$348,128
Пентхаус 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Пентхаус 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$348,128
Пентхаус 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Пентхаус 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 95 м²
Этаж 5/5
$325,695
Пентхаус 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Пентхаус 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 6/6
Новое здание, сдача в 2026м В отличном райне! 10 минут от пляжа в Пирей! Подходит под Золо…
$174,616
Пентхаус 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Пентхаус 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 6/7
🏡 Maisonette M.5 Уровень: Ground & Mezzanine (цокольный + антресольный этаж) Тип: Двухур…
$350,700
