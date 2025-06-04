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Пентхаусы с видом на горы в Аттике, Греция

Пирей
3
Municipality of Piraeus
3
Municipality of Glyfada
3
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3 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Municipality of Peristeri, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/6
Данный роскошный пентхаус, расположенный в сердце района Перистери западной часи Афин, предл…
Цена по запросу
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Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 6
Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция Предлагаются двухуровневый…
$2,53 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Ilion, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Ilion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 5/5
Данный роскошный пентхаус, расположенный в зеленых окрестностях Илиона в Афинах, предлагает …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Аттике, Греция

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