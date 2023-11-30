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Отели в Франкфурт-на-Майне, Германия

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4 объекта найдено
Отель 55 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 55 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 55
Площадь 1 850 м²
Количество этажей 4
4* Бутик-отель в центре Франкфурта в районе ж/д вокзала. Отель был полностью модернизирован…
€13,20 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Отель 62 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 62 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 62
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 4
Продается современный 4* отель в пригороде Франкфурте на Майне с рестораном и террасой в са…
€4,50 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Отель 84 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 84 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 84
Площадь 4 300 м²
Современный 4* отель с конференц-залом, террасой, фитнес-залом и садом. Кол-ко номеров:…
€6,70 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Отель 72 комнаты с парковкой в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 72 комнаты с парковкой
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 72
Площадь 2 600 м²
Количество этажей 3
4 * отель в районе аэропорта г. Франкфурт на Майне в хорошем состоянии. Количество номеро…
€6,30 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Realting.com
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