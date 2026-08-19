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Отели во Франкфурте-на-Майне, Германия

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7 объектов найдено
Отель 1 850 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 1 850 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 55
Площадь 1 850 м²
Количество этажей 4
4* Бутик-отель в центре Франкфурта в районе ж/д вокзала. Отель был полностью модернизиров…
$16,37 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Отель 3 000 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 3 000 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 62
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 4
Продается современный 4* отель в пригороде Франкфурте на Майне с рестораном и террасой в са…
$5,19 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Отель 2 600 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 2 600 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 72
Площадь 2 600 м²
Количество этажей 3
4 * отель в районе аэропорта г. Франкфурт на Майне в хорошем состоянии. Количество номеро…
$7,26 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
For sale is a modernized 3-star hotel with a restaurant in a central location in Frankfurt am Main, one of Europe's leading economic centres. в Франкфурт-на-Майне, Германия
For sale is a modernized 3-star hotel with a restaurant in a central location in Frankfurt am Main, one of Europe's leading economic centres.
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 2 300 м²
Недвижимость предлагает стабильную структуру денежных потоков через долгосрочный договор аре…
$13,72 млн
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Отель 1 850 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 1 850 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 55
Площадь 1 850 м²
Количество этажей 4
4* Бутик-отель в центре Франкфурта в районе ж/д вокзала. Отель был полностью модернизиров…
$16,50 млн
Оставить заявку
Отель 3 000 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 3 000 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 62
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 4
Продается современный 4* отель в пригороде Франкфурте на Майне с рестораном и террасой в са…
$5,23 млн
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TekceTekce
Отель 2 600 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 2 600 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 72
Площадь 2 600 м²
Количество этажей 3
4 * отель в районе аэропорта г. Франкфурт на Майне в хорошем состоянии. Количество номеро…
$7,32 млн
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