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Отели в Дюссельдорфе, Германия

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3 объекта найдено
Продажа нового 4,5-звездочный отель в Дюссельдорфе с доходностью 6%. в Дюссельдорф, Германия
Продажа нового 4,5-звездочный отель в Дюссельдорфе с доходностью 6%.
Дюссельдорф, Германия
Площадь 15 000 м²
Площадь участка: 4000 м² Общая площадь (надземная): 15 000 м² Количество комнат: 450 Парк…
$74,00 млн
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Отель 1 270 м² в Дюссельдорф, Германия
Отель 1 270 м²
Дюссельдорф, Германия
Площадь 1 270 м²
Отель находится в нескольких минутах ходьбы от старого города, центра (центра города), Кё-Бо…
$7,00 млн
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Отель 15 879 м² в Дюссельдорф, Германия
Отель 15 879 м²
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 455
Площадь 15 879 м²
$115,86 млн
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