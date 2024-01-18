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Отели в Бавария, Германия

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6 объектов найдено
Отель 270 комнат в Кирххайм-Мюнхен, Германия
Отель 270 комнат
Кирххайм-Мюнхен, Германия
Число комнат 270
Новый отель в Мюнхене с договором аренды - 20 лет. Кол-во номеров: 270 Год постройки:…
€59,00 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Отель в Бавария, Германия
Отель
Бавария, Германия
Германия Бавария г.Мюнхен Бизнес-отель в Мюнхене Перспективный биз…
€18,20 млн
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Отель в Бавария, Германия
Отель
Бавария, Германия
Германия Бавария г.Мюнхен   Отель 4**** в центре Мюнхена   …
€24,50 млн
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Отель в Бавария, Германия
Отель
Бавария, Германия
Площадь 10 270 м²
Германия Бавария г.Гармиш-Партенкирхен   Роскошный отель класса люкс…
€17,33 млн
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Отель с лифтом, с двором в Бавария, Германия
Отель с лифтом, с двором
Бавария, Германия
Германия Бавария   Отель в Баварском лесу   Успешно работающ…
€1,99 млн
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Отель в Мюнхен, Германия
Отель
Мюнхен, Германия
€38,00 млн
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