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Отели в Мюнхене, Германия

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3 объекта найдено
Unique 4**** star hotel in Munich centre в Мюнхен, Германия
Unique 4**** star hotel in Munich centre
Мюнхен, Германия
Число комнат 119
Площадь 5 641 м²
• Квартиры: 119• Звезды: 4-звездочная категория• Площадь участка: 1330 м2• Чистая полезная п…
$70,82 млн
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Отель 1 757 м² в Мюнхен, Германия
Отель 1 757 м²
Мюнхен, Германия
Площадь 1 757 м²
Количество этажей 4
• Гoд поcтройки: 1992 • Пocледняя рeнoвaция: 2014 • Этажность: 1, 2, 3, подвал • Количество …
$10,73 млн
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Отель в Мюнхен, Германия
Отель
Мюнхен, Германия
$40,07 млн
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