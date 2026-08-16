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Отели в Оффенбахе, Германия

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4 объекта найдено
Отель 4 300 м² в Оффенбах, Германия
Отель 4 300 м²
Оффенбах, Германия
Число комнат 84
Площадь 4 300 м²
Современный 4* отель с конференц-залом, террасой, фитнес-залом и садом. Кол-ко номеров:…
$7,72 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Отель 1 500 м² в Оффенбах, Германия
Отель 1 500 м²
Оффенбах, Германия
Число комнат 50
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 4
Апарт-отель в районе главного ж/д вокзала Франкфурта на Майне. Договор аренды: покупка о…
$9,22 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Отель 4 300 м² в Оффенбах, Германия
Отель 4 300 м²
Оффенбах, Германия
Количество спален 84
Площадь 4 300 м²
Современный 4* отель с конференц-залом, террасой, фитнес-залом и садом. Кол-ко номеров:…
$7,78 млн
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Отель 1 500 м² в Оффенбах, Германия
Отель 1 500 м²
Оффенбах, Германия
Количество спален 50
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 4
Апарт-отель в районе главного ж/д вокзала Франкфурта на Майне. Договор аренды: покупка о…
$9,30 млн
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