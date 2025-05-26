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Отели в Саксонии-Анхальте, Германия

коммерческая недвижимость
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4 объекта найдено
Отель 19 м² в Flechtingen, Германия
Отель 19 м²
Flechtingen, Германия
Площадь 19 м²
Квартиры в замке на воде, расположенном на климатическом курорте в коммуне Флехтинген, земля…
$131,383
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Отель 31 м² в Erxleben, Германия
Отель 31 м²
Erxleben, Германия
Площадь 31 м²
Апартаменты в замке в Бартенслебен, построен в середине 18 века в стиле барокко. Полностью о…
$240,247
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Отель 26 м² в Мерзебург, Германия
Отель 26 м²
Мерзебург, Германия
Площадь 26 м²
Гостиничные номера в замке в федеральной земле Саксония-Анхальт, город Шкопау. Замок 16 века…
$149,561
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Отель в Hohenmolsen, Германия
Отель
Hohenmolsen, Германия
Апартаменты в замке в парке в городе Хоэнмёльзен, который пользуется популярностью в качеств…
$136,763
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