Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Коммерческая
  4. Гамбург
  5. Гостиницы, отели

Отели в Гамбург, Германия

коммерческая недвижимость
3
Отель В архив
Очистить
3 объекта найдено
Отель 100 комнат в Гамбург, Германия
Отель 100 комнат
Гамбург, Германия
Комнаты 100
4* отель, расположенный недалеко от аэропорта Гамбурга с договоров с управляющей компанией. …
€22,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Отель в Гамбург, Германия
Отель
Гамбург, Германия
Германия г.Гамбург Отель 5***** в Гамбурге Шикарный отель 5***** в…
€40,00 млн
Оставить заявку
Отель 131 комната в Гамбург, Германия
Отель 131 комната
Гамбург, Германия
Комнаты 131
Площадь 25 000 м²
€55,00 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти