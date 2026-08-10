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Отели в Гамбурге, Германия

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коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Отель в Гамбург, Германия
Отель
Гамбург, Германия
Число комнат 100
4* отель, расположенный недалеко от аэропорта Гамбурга с договоров с управляющей компанией. …
$25,93 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Отель 25 000 м² в Гамбург, Германия
Отель 25 000 м²
Гамбург, Германия
Число комнат 131
Площадь 25 000 м²
$57,78 млн
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Отель в Гамбург, Германия
Отель
Гамбург, Германия
Количество спален 100
4* отель, расположенный недалеко от аэропорта Гамбурга с договоров с управляющей компанией. …
$26,14 млн
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