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Отели в Берлине, Германия

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4 объекта найдено
Отель 950 м² в Берлин, Германия
Отель 950 м²
Берлин, Германия
Число комнат 22
Площадь 950 м²
Количество этажей 3
К покупке предлагается ухоженный 3* отель с рестораном и террасой в Берлине. В отеле – …
$4,55 млн
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ESTATE-SERVICE24
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5***** отель на продажу в Берлине в Берлин, Германия
5***** отель на продажу в Берлине
Берлин, Германия
Площадь 5 000 м²
Площадь участка: 8,000 кв.м. Несколько коммерческих арендаторов. Количество комнат: 140. …
$40,38 млн
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Отель 950 м² в Берлин, Германия
Отель 950 м²
Берлин, Германия
Количество спален 22
Площадь 950 м²
Количество этажей 3
К покупке предлагается ухоженный 3* отель с рестораном и террасой в Берлине. В отеле – …
$4,59 млн
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TekceTekce
Отель в Берлин, Германия
Отель
Берлин, Германия
Число комнат 22
К покупке предлагается ухоженный 3* отель с рестораном и террасой в Берлине c договором аре…
$4,29 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Realting.com
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Realting.com
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