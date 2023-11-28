Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Коммерческая
  4. Берлин
  5. Гостиницы, отели

Отели в Берлин, Германия

коммерческая недвижимость
20
инвестиционная недвижимость
3
Отель В архив
Очистить
5 объектов найдено
Отель 22 комнаты в Берлин, Германия
Отель 22 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 22
Площадь 950 м²
Количество этажей 3
К покупке предлагается ухоженный 3* отель с рестораном и террасой в Берлине. В отеле – …
€3,95 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Отель в Берлин, Германия
Отель
Берлин, Германия
Германия г.Берлин Отель в районе Шёнеберг Отель 3*** в отли…
€12,50 млн
Оставить заявку
Отель в Берлин, Германия
Отель
Берлин, Германия
Площадь 7 460 м²
Германия г.Берлин   Отель в центре Берлина   Отель на самой …
€13,50 млн
Оставить заявку
Отель с сауной в Берлин, Германия
Отель с сауной
Берлин, Германия
Площадь 8 900 м²
Германия г.Берлин Отель 4**** рядом с KaDeWe   Большой красивый о…
€19,60 млн
Оставить заявку
Отель в Берлин, Германия
Отель
Берлин, Германия
Площадь 15 756 м²
Германия г.Берлин   Отельный комплекс 4*   Новый современный…
€32,80 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти