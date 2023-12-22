Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Коммерческая
  4. Гессен
  5. Гостиницы, отели

Отели в Гессен, Германия

Франкфурт-на-Майне
4
Отель В архив
Очистить
9 объектов найдено
Отель 50 комнат в Оффенбах, Германия
Отель 50 комнат
Оффенбах, Германия
Число комнат 50
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 4
Апарт-отель в районе главного ж/д вокзала Франкфурта на Майне. Договор аренды: покупка о…
€8,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Отель 55 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 55 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 55
Площадь 1 850 м²
Количество этажей 4
4* Бутик-отель в центре Франкфурта в районе ж/д вокзала. Отель был полностью модернизирован…
€13,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Отель 62 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 62 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 62
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 4
Продается современный 4* отель в пригороде Франкфурте на Майне с рестораном и террасой в са…
€4,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Отель 36 комнат в Dietzenbach, Германия
Отель 36 комнат
Dietzenbach, Германия
Число комнат 36
Площадь 700 м²
Количество этажей 4
Отель с центральным расположением во Франкфурте на Майне Общая площадь: около 700 …
€3,40 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Отель 57 комнат с парковкой в Висбаден, Германия
Отель 57 комнат с парковкой
Висбаден, Германия
Число комнат 57
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 4
3* отель в Висбадене с баром, конференц-залом, террасой. Опции: покупка объекта как с до…
€3,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Отель 84 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 84 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 84
Площадь 4 300 м²
Современный 4* отель с конференц-залом, террасой, фитнес-залом и садом. Кол-ко номеров:…
€6,70 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Отель 72 комнаты с парковкой в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 72 комнаты с парковкой
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 72
Площадь 2 600 м²
Количество этажей 3
4 * отель в районе аэропорта г. Франкфурт на Майне в хорошем состоянии. Количество номеро…
€6,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Отель 45 комнат в Zeppelinheim, Германия
Отель 45 комнат
Zeppelinheim, Германия
Число комнат 45
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 3
3* отель с высокой доходностью в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне. Кол-во комнат: 45…
€4,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Отель в Гессен, Германия
Отель
Гессен, Германия
Площадь 1 200 м²
Германия Земля Гессен, адм. округ Дармштадт г. Рюссельсхайм   Отель …
€2,52 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Гессен

коммерческая недвижимость
доходные дома
инвестиционная недвижимость
Realting.com
Перейти