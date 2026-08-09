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Отели в Гессене, Германия

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Франкфурт-на-Майне
7
Оффенбах
4
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17 объектов найдено
Отель 4 300 м² в Оффенбах, Германия
Отель 4 300 м²
Оффенбах, Германия
Число комнат 84
Площадь 4 300 м²
Современный 4* отель с конференц-залом, террасой, фитнес-залом и садом. Кол-ко номеров:…
$7,72 млн
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For sale is a modernized 3-star hotel with a restaurant in a central location in Frankfurt am Main, one of Europe's leading economic centres. в Франкфурт-на-Майне, Германия
For sale is a modernized 3-star hotel with a restaurant in a central location in Frankfurt am Main, one of Europe's leading economic centres.
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 2 300 м²
Недвижимость предлагает стабильную структуру денежных потоков через долгосрочный договор аре…
$13,72 млн
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Отель 1 700 м² в Висбаден, Германия
Отель 1 700 м²
Висбаден, Германия
Число комнат 57
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 4
3* отель в Висбадене с баром, конференц-залом, террасой. Опции: покупка объекта как с дог…
$6,41 млн
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TekceTekce
Отель 700 м² в Dietzenbach, Германия
Отель 700 м²
Dietzenbach, Германия
Число комнат 36
Площадь 700 м²
Количество этажей 4
Отель с центральным расположением во Франкфурте на Майне Общая площадь: около 700 …
$3,92 млн
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Отель 2 600 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 2 600 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 72
Площадь 2 600 м²
Количество этажей 3
4 * отель в районе аэропорта г. Франкфурт на Майне в хорошем состоянии. Количество номеро…
$7,26 млн
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Отель 1 850 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 1 850 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 55
Площадь 1 850 м²
Количество этажей 4
4* Бутик-отель в центре Франкфурта в районе ж/д вокзала. Отель был полностью модернизиров…
$16,37 млн
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Отель 3 000 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 3 000 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 62
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 4
Продается современный 4* отель в пригороде Франкфурте на Майне с рестораном и террасой в са…
$5,19 млн
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Отель 1 050 м² в Zeppelinheim, Германия
Отель 1 050 м²
Zeppelinheim, Германия
Число комнат 45
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 3
3* отель с высокой доходностью в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне. Кол-во комнат: 45…
$4,78 млн
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Отель 1 500 м² в Оффенбах, Германия
Отель 1 500 м²
Оффенбах, Германия
Число комнат 50
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 4
Апарт-отель в районе главного ж/д вокзала Франкфурта на Майне. Договор аренды: покупка о…
$9,22 млн
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Отель 1 850 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 1 850 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 55
Площадь 1 850 м²
Количество этажей 4
4* Бутик-отель в центре Франкфурта в районе ж/д вокзала. Отель был полностью модернизиров…
$16,50 млн
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Отель 4 300 м² в Оффенбах, Германия
Отель 4 300 м²
Оффенбах, Германия
Количество спален 84
Площадь 4 300 м²
Современный 4* отель с конференц-залом, террасой, фитнес-залом и садом. Кол-ко номеров:…
$7,78 млн
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Отель 700 м² в Dietzenbach, Германия
Отель 700 м²
Dietzenbach, Германия
Количество спален 36
Площадь 700 м²
Количество этажей 4
Отель с центральным расположением во Франкфурте на Майне Общая площадь: около 700 …
$3,95 млн
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Отель 1 700 м² в Висбаден, Германия
Отель 1 700 м²
Висбаден, Германия
Количество спален 57
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 4
3* отель в Висбадене с баром, конференц-залом, террасой. Опции: покупка объекта как с до…
$4,07 млн
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Отель 2 600 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 2 600 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 72
Площадь 2 600 м²
Количество этажей 3
4 * отель в районе аэропорта г. Франкфурт на Майне в хорошем состоянии. Количество номеро…
$7,32 млн
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Отель 1 500 м² в Оффенбах, Германия
Отель 1 500 м²
Оффенбах, Германия
Количество спален 50
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 4
Апарт-отель в районе главного ж/д вокзала Франкфурта на Майне. Договор аренды: покупка о…
$9,30 млн
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Отель 3 000 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 3 000 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 62
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 4
Продается современный 4* отель в пригороде Франкфурте на Майне с рестораном и террасой в са…
$5,23 млн
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Отель 1 050 м² в Zeppelinheim, Германия
Отель 1 050 м²
Zeppelinheim, Германия
Количество спален 45
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 3
3* отель с высокой доходностью в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне. Кол-во комнат: 45…
$4,82 млн
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Типы недвижимости в Гессене

коммерческая недвижимость
офисы
доходные дома
инвестиционная недвижимость
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