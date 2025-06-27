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Таунхаусы с бассейном в Грузии

Батуми
21
Аджарская Автономная Республика
64
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9 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
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Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
$242,000
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Таунхаус 5 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 189 м.кв. На пер…
$437,296
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Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
Количество этажей 3
Ваш новый стандарт жизни и выгодная инвестиция! Сдача объекта: декабрь 2024 года Простра…
$161,460
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TekceTekce
Таунхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новый уникальный инвестиционный проект загородной недвижимости. Кроме то…
$176,000
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Таунхаус 5 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 197 м.кв. На пер…
$422,417
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Таунхаус в Тбилиси, Грузия
Таунхаус
Тбилиси, Грузия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать, проект «Tsavkisi Park» расположен на охраняемой территории долины Цавкиси,…
Цена по запросу
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
$352,490
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Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
Площадь 130 м²
Добро пожаловать в уникальный мир комфорта и выгодных инвестиций! Станьте собственником недв…
$579,597
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Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
Площадь 120 м²
Коттеджный поселок состоит из 50 таунхаусов в современном стиле. В окружении домов находятся…
$253,261
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська

Параметры недвижимости в Грузии

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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