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Квартиры-студии с садом в Озургетском муниципалитете, Грузия

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Озургетский муниципалитет, Грузия
Студия 1 комната
Озургетский муниципалитет, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 5/12
VR Shekvetili Forest Beach — масштабный премиальный курортный комплекс, расположенный на пер…
$98,300
НДС
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Параметры недвижимости в Озургетском муниципалитете, Грузия

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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