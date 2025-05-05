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Квартиры-студии в Озургетском муниципалитете, Грузия

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Уреки, Грузия
Студия 1 комната
Уреки, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/4
Продаются квартиры в жилом комплексе гостиничного типа в Уреки. Этот регион Грузии известен …
$30,470
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Параметры недвижимости в Озургетском муниципалитете, Грузия

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