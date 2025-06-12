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Многоуровневые квартиры с видом на море в Грузии

Тбилиси
3
Аджарская Автономная Республика
8
Батуми
6
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры в Шекветили, Грузия
Многоуровневые квартиры
Шекветили, Грузия
Площадь 40 м²
Этаж 2/9
Проект Shekvetili Forest~Beach — это новый проект в регионе Черного моря, предназначенный дл…
$107,000
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