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Многоуровневые квартиры с видом на горы в Грузии

Тбилиси
3
Аджарская Автономная Республика
8
Батуми
6
Многоуровневые квартиры Удалить
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7 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Батуми, Грузия
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 4/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
$145,172
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Многоуровневые квартиры 9 комнат в Батуми, Грузия
Многоуровневые квартиры 9 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 5
Описание В г.Батуми нa ул. Зурaба Гoргиладзе, в самoм центpе, пpодaeтcя шикaрная квapтиpa…
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Батуми, Грузия
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 4/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
$595,946
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 4/4
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
$122,640
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Батуми, Грузия
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 4/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
$703,674
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Многоуровневые квартиры в Шекветили, Грузия
Многоуровневые квартиры
Шекветили, Грузия
Площадь 40 м²
Этаж 2/9
Проект Shekvetili Forest~Beach — это новый проект в регионе Черного моря, предназначенный дл…
$107,000
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Батуми, Грузия
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 4/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
$556,678
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Параметры недвижимости в Грузии

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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