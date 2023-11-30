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Дома в Хелвачаурский муниципалитет, Грузия

виллы
6
коттеджи
3
11 объектов найдено
Дом 2 спальни в Хелвачаурский муниципалитет, Грузия
Дом 2 спальни
Хелвачаурский муниципалитет, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 488 м²
Количество этажей 1
Дом в Батуми барцхана,  Улица: Suleiman Diasamidze Dead-End 23 до море 400 м Площадь 100 …
€127,475
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Вилла в Ортабатуми, Грузия
Вилла
Ортабатуми, Грузия
Виллы Belvedere Batumi расположены на участке площадью 1,05 га в микрорайоне Ортабатуми, в 9…
€181,196
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Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Капрешуми, Грузия
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Капрешуми, Грузия
Комнаты 3
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€154,791
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DDA Real Estate
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Земо Квариати, Грузия
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Земо Квариати, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 203 м²
Количество этажей 3
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panoramic sea views. Start…
€223,000
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Земо Квариати, Грузия
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Земо Квариати, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panoramic sea views. Start…
€186,000
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Коттедж 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Земо Квариати, Грузия
Коттедж 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Земо Квариати, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 3
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panoramic sea views. Start…
€96,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Капрешуми, Грузия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Капрешуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
€191,212
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Капрешуми, Грузия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Капрешуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Количество этажей 2
Esteco - строительство домов в Грузии!  Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджно…
€191,212
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Капрешуми, Грузия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Капрешуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Esteco - строительство домов в Грузии!  Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджно…
€191,212
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Вилла 3 спальни в Капрешуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Капрешуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 15 375 м²
Количество этажей 2
ТИХИЙ ПРИГОРОД С ШИКАРНЫМИ ВИДАМИ, ВСЕГО В 5 КМ ОТ БАТУМИ Необходимая инфраструктура в …
€138,300
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Вилла 3 спальни в Гантиади, Грузия
Вилла 3 спальни
Гантиади, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
ТИХИЙ ПРИГОРОД С ШИКАРНЫМИ ВИДАМИ, ВСЕГО В 5 КМ ОТ БАТУМИ Необходимая инфраструктура в …
€147,500
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Параметры недвижимости в Хелвачаурский муниципалитет, Грузия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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