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Дома в Хелвачаурском муниципалитете, Грузия

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kveda sameba
4
17 объектов найдено
Дом 7 комнат в Махинджаури, Грузия
Дом 7 комнат
Махинджаури, Грузия
Число комнат 7
Площадь 281 м²
Количество этажей 3
Продаётся просторный 3-этажный дом в Махинджаури 🏡✨ 📍 Локация: Махинджаури (вблизи Ботани…
$262,000
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Дом в Периа, Грузия
Дом
Периа, Грузия
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный дом с панорамным видом в районе Ферия Локация: район Ферия (пригород …
$650,000
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Дом 5 комнат в Периа, Грузия
Дом 5 комнат
Периа, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный дом с панорамным видом на море, горы и город Батуми ! Район Ферии. Новы…
$650,000
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Дом 6 комнат в Батуми, Грузия
Дом 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 320 м²
Продаётся просторный двухэтажный дом с мансардой в развитом районе Батуми 🏡✨ 📍 Локация: Б…
$335,000
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Дом 5 комнат в Махинджаури, Грузия
Дом 5 комнат
Махинджаури, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаётся современный новый коттедж в тихом элитном районе Батуми — Махинджаури, с великолеп…
$290,000
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Дом в Периа, Грузия
Дом
Периа, Грузия
Площадь 240 м²
Продаётся уютный дом с просторным участком в селе Ферия, Батуми 🏡🏔️ 📍 Локация: Батуми, се…
$240,000
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 3
Уникальный жилой комплекс таунхаусов HOME в Гонио, живописном и экологически чистом районе Б…
Цена по запросу
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Коттедж 5 комнат в Ахалсопели, Грузия
Коттедж 5 комнат
Ахалсопели, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
Характеристика объекта: Расположен в пригороде Батуми, Ахалсопели (по трассе аэропорт до Го…
$279,600
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Дом 5 комнат в Ахалсопели, Грузия
Дом 5 комнат
Ахалсопели, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продаётся монолитный дом, потолки — 3,1 м. 1-й этаж: гостиная с камином, кабинет, гостевой с…
$360,000
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Дом 3 комнаты в Ахалсопели, Грузия
Дом 3 комнаты
Ахалсопели, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Количество этажей 3
В доме личный переливной бассейн. 1– гараж на 2 машины, большая сухая кладовая и насосная ст…
$280,000
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Вилла 6 комнат в Махинджаури, Грузия
Вилла 6 комнат
Махинджаури, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Количество этажей 3
Продаются таунхаусы в элитном жилом комплексе Villa Makhinjauri. Комплекс расположен в тихо…
$311,250
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Вилла в Ортабатуми, Грузия
Вилла
Ортабатуми, Грузия
Belvedere Batumi Villas are located on a plot of 1.05 hectares in the Ortabatumi microdistri…
$199,000
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Дом 5 комнат в Чарнали, Грузия
Дом 5 комнат
Чарнали, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Количество этажей 3
Шикарная вилла расположена всего в 15 минутах езды от Батуми. На первом этаже располагается …
$220,000
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Дом 5 комнат в Ахалсопели, Грузия
Дом 5 комнат
Ахалсопели, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Ахалсопели - ближайший пригород Батуми. До города 7 минут езды.  Дом построен на ровном р…
$360,000
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Таунхаус 2 комнаты в Гантиади, Грузия
Таунхаус 2 комнаты
Гантиади, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Продается деревянный дом в живописном месте Гантиади, в 15 минутах езды от Батуми . Дом нах…
$68,000
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Дом 5 комнат в Хелвачаури, Грузия
Дом 5 комнат
Хелвачаури, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 445 м²
Количество этажей 2
Продаются два дом с цитрусовым садом 2000м2 в Хелвачаури.  Общая площадь двух домов 445м2 …
$300,000
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Коттедж 5 комнат в Ахалсопели, Грузия
Коттедж 5 комнат
Ахалсопели, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Количество этажей 3
Ахалсопели - ближайший пригород Батуми. До города 7 минут езды. Дома построены на ровном рел…
$158,000
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Параметры недвижимости в Хелвачаурском муниципалитете, Грузия

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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