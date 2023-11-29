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Инвестиционная недвижимость в Батуми, Грузия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Инвестиционная в Батуми, Грузия
Инвестиционная
Батуми, Грузия
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 26
Если Вы хотите эффективно вложить деньги в надежный и перспективный строительный проект, поз…
€908,587
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