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Инвестиционная недвижимость в Аджарской Автономной Республике, Грузия

коммерческая недвижимость
51
отели
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Инвестиционная В архив
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9 объектов найдено
Инвестиционная 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Инвестиционная 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 16/41
1-комнатная квартира площадью 56,55 кв. М, полностью меблированная по стандартам международн…
€154,791
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Инвестиционная 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Гонио, Грузия
Инвестиционная 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Гонио, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 6
Резиденции от мирового бренда Wyndham Grand Residences с гарантированной доходностью и капит…
€171,952
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Инвестиционная 3 ванных в Батуми, Грузия
Инвестиционная 3 ванных
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Количество этажей 27
Представляем Вашему вниманию уникальный инвестиционный проект, который помимо гарантирова…
€546,320
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Инвестиционная в центре города, с центральным отоплением в Батуми, Грузия
Инвестиционная в центре города, с центральным отоплением
Батуми, Грузия
Площадь 366 м²
Количество этажей 1
Здравствуйте! Предлагаем Вашему вниманию прекрасное помещение в центре города Батуми. Квадр…
€637,373
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Инвестиционная в Батуми, Грузия
Инвестиционная
Батуми, Грузия
Площадь 650 м²
- Хотите удвоить ваш капитал менее чем за 3 года? Надежно и без рисков? Тогда данное предлож…
€455,267
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Инвестиционная в Батуми, Грузия
Инвестиционная
Батуми, Грузия
Площадь 375 м²
- Хотите удвоить ваш капитал менее чем за 3 года? Надежно и без рисков? Тогда данное предлож…
€273,160
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Инвестиционная в Батуми, Грузия
Инвестиционная
Батуми, Грузия
Площадь 1 000 м²
- Хотите удвоить ваш капитал менее чем за 3 года? Надежно и без рисков? Тогда данное предлож…
€728,426
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Инвестиционная в Батуми, Грузия
Инвестиционная
Батуми, Грузия
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 26
Если Вы хотите эффективно вложить деньги в надежный и перспективный строительный проект, поз…
€910,533
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Инвестиционная с видом на море, с видом на горы, у моря в Батуми, Грузия
Инвестиционная с видом на море, с видом на горы, у моря
Батуми, Грузия
Площадь 31 418 м²
Количество этажей 25
Инвестиционный проект Представляю проект строительства жилого многоэтажного этажного дома. …
€2,28 млн
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