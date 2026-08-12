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Инвестиционная недвижимость в Аджарской Автономной Республике, Грузия

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Батуми
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3 объекта найдено
Инвестиционная 24 м² в Батуми, Грузия
Инвестиционная 24 м²
Батуми, Грузия
Площадь 24 м²
Количество этажей 16
СПЕШИТЕ ВЛОЖИТЬСЯ В ПРОСТОЙ И НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК ДОХОДА В ЦЕНТРЕ БАТУМИ! Прямо у стадиона …
$53,000
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Инвестиционная 399 м² в Батуми, Грузия
Инвестиционная 399 м²
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Количество этажей 27
Представляем Вашему вниманию уникальный инвестиционный проект, который помимо гарантирова…
$600,000
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Инвестиционная 366 м² в Батуми, Грузия
Инвестиционная 366 м²
Батуми, Грузия
Площадь 366 м²
Количество этажей 1
Здравствуйте! Предлагаем Вашему вниманию прекрасное помещение в центре города Батуми. Квадр…
$700,000
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