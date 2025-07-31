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Квартиры с видом на горы в Боржомском муниципалитете, Грузия

Бакуриани
21
Боржоми
3
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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Боржоми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Боржоми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
Продается двухкомнатная квартира с ремонтом в Бакуриани, в Пассажирском доме №9, на пятом эт…
$49,997
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Студия 1 комната в Боржоми, Грузия
Студия 1 комната
Боржоми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/5
Продается двухкомнатная отремонтированная квартира в Бакуриани, в 9-м пассажирском доме, на …
$34,000
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Студия 1 комната в Бакуриани, Грузия
Студия 1 комната
Бакуриани, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/5
Срочная продажа студии в Бакуриани. Прямо у подьемника. Новый комплекс. Отопление централ…
$33,000
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TekceTekce
Студия 1 комната в Боржоми, Грузия
Студия 1 комната
Боржоми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/5
Продается квартира-студия площадью 33 кв.м. с ремонтом в Бакуриани, в жилом комплексе «Пасса…
$35,000
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Квартира 2 комнаты в Бакуриани, Грузия
Квартира 2 комнаты
Бакуриани, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/3
Продается 2-комнатная жилая квартира в состоянии «черный каркас» в Боржоми.Квартира N24 П…
$45,000
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Квартира 3 комнаты в Бакуриани, Грузия
Квартира 3 комнаты
Бакуриани, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 4/4
Продается квартира в здании "Долина Мзиури" в Бакуриани, 61 кв.м. Пространство включает в с…
$53,900
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Типы недвижимости в Боржомском муниципалитете

квартиры-студии
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Параметры недвижимости в Боржомском муниципалитете, Грузия

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