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Квартиры-студии в Боржомском муниципалитете, Грузия

Бакуриани
7
Студия Удалить
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9 объектов найдено
Студия 1 комната в Бакуриани, Грузия
Студия 1 комната
Бакуриани, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/5
Расположенный рядом с лесопарком и горнолыжным склоном, Crystal Wood является частью курортн…
$100,000
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Студия 1 комната в Бакуриани, Грузия
Студия 1 комната
Бакуриани, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/6
Продаются аппартаменты в гостиничном комплексе Orbi Palace Bakuriani расположенном на быстро…
$30,240
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Студия 1 комната в Боржоми, Грузия
Студия 1 комната
Боржоми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/5
Продается двухкомнатная отремонтированная квартира в Бакуриани, в 9-м пассажирском доме, на …
$34,000
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TekceTekce
Студия 1 комната в Бакуриани, Грузия
Студия 1 комната
Бакуриани, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/5
Срочная продажа студии в Бакуриани. Прямо у подьемника. Новый комплекс. Отопление централ…
$33,000
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Студия 1 комната в Бакуриани, Грузия
Студия 1 комната
Бакуриани, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/5
Bakuriani Inn — это отель, расположенный в городе Бакуриани. К услугам гостей общий лаунж, т…
$73,400
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Студия 1 комната в Боржоми, Грузия
Студия 1 комната
Боржоми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/5
Продается квартира-студия площадью 33 кв.м. с ремонтом в Бакуриани, в жилом комплексе «Пасса…
$35,000
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Студия 1 комната в Бакуриани, Грузия
Студия 1 комната
Бакуриани, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 5/5
Bakuriani Inn — это отель, расположенный в городе Бакуриани. К услугам гостей общий лаунж, т…
$58,000
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Студия 1 комната в Бакуриани, Грузия
Студия 1 комната
Бакуриани, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/5
Bakuriani Inn — это отель, расположенный в городе Бакуриани. К услугам гостей общий лаунж, т…
$52,300
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Студия 1 комната в Бакуриани, Грузия
Студия 1 комната
Бакуриани, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/5
Bakuriani Inn — это отель, расположенный в городе Бакуриани. К услугам гостей общий лаунж, т…
$50,500
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Параметры недвижимости в Боржомском муниципалитете, Грузия

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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