Продажа офисных помещений в Батуми, Грузия

2 объекта найдено
Офис 81 м² в Батуми, Грузия
Офис 81 м²
Батуми, Грузия
Площадь 81 м²
Количество этажей 26
Продаётся просторный, полностью оборудованный офис в престижном районе Батуми, в элитном ком…
$160,000
Коммерческое помещение 58,48м2 на Качиньских (Лот К011ДЛ) в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение 58,48м2 на Качиньских (Лот К011ДЛ)
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Продаётся светлое, просторное помещение в жилом комплексе Batumi view на втором этаже с видо…
$112,000
