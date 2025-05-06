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Виллы с видом на море в Египте

Хургада
4
Красное Море
11
Al Ahia
3
Вилла Удалить
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7 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Al Hadaba, Египет
Вилла 4 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 288 м²
Введение Long Beach Residence — это престижное развитие недвижимости в Хургаде, предлагаю…
$356,434
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Вилла 7 комнат в Al Hadaba, Египет
Вилла 7 комнат
Al Hadaba, Египет
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 413 м²
Количество этажей 2
Просторная вилла с 6 спальнями и живописным, панорамным видом на море и город расположена в …
$1,29 млн
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KIKO for Investment and Real Estate
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Вилла 9 комнат в Al Ahia, Египет
Вилла 9 комнат
Al Ahia, Египет
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Этаж 2
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$407,498
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Вилла 9 комнат в Al Ahia, Египет
Вилла 9 комнат
Al Ahia, Египет
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 3
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$317,296
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Вилла 7 комнат в Хургада, Египет
Вилла 7 комнат
Хургада, Египет
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Вилла с бассейном в районе Магавиш Стильная вилла с 3 спальнями находится в районе Магави…
$240,000
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Вилла 4 комнаты в Хургада, Египет
Вилла 4 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 3
Стильная вилла с бассейном расположена в районе Джамаран курорта Сахль Хашиш. Вилла имеет д…
$443,889
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Вилла 6 комнат в Красное Море, Египет
Вилла 6 комнат
Красное Море, Египет
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла расположена в районе Джамаран, курорта Сахль Хашиш. Площадь земельного учас…
$792,659
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Египте

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