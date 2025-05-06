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Квартиры с видом на море в Египте

Хургада
123
Красное Море
226
Al Hadaba
71
Al Ahia
11
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134 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/5
La Bella Resort Hurghada - это новый и вдохновляющий проект. Всего 149 единиц, а количество …
$74,073
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Кондо 2 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/5
Полностью укомплектованная квартира с 1 спальней в новом компаунде с приватным пляжем Сканди…
$75,279
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Квартира 3 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5/5
Просторная, абсолютно новая квартира с 2 спальнями расположена в жилом доме в районе Арабия.…
$61,827
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KIKO for Investment and Real Estate
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Кондо 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 6/6
Квартира с 1 спальней и видом на море в одном из лучших комплексов Хургады. Уютная кварти…
$65,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/6
Вы когда-нибудь слышали о TURTLE BEACH RESORT?  Нет? Тогда это время! Фантастический проект …
$38,641
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
О квартире Эта полностью меблированная квартира с одной спальней предлагает комфортное пр…
$51,481
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Квартира 1 комната в Al Hadaba, Египет
Квартира 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/6
Приобретите свою квартиру в самом сердце Хургады прямо сейчас. В нашем проекте вы можите …
$67,558
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 4
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$56,515
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2
О студии в курортном комплексе Storia Del Mare Студия расположена на 2-м этаже и предлага…
$52,172
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Живите так, как заслуживаете Откройте для себя современный прибрежный стиль жизни в востр…
$46,545
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Квартира 3 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
О квартире с двумя спальнями в проекте 3 Pyramids Resort Эта просторная квартира с двумя …
$53,031
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Кондо 2 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/5
Абсолютно новая просторная квартира с 1 спальней в Casablanca Beach. Просторная квартира …
$74,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 5/5
Квартира с 2 спальнями и панорамным видом на море в жилом комплексе с собственным пляжем …
$270,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/6
Welcome to your dream home by the sea Balkan Beach Resort is a new development in Al-Ahya…
$25,291
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Квартира 4 комнаты в Красное Море, Египет
Квартира 4 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Введение CALA Residences — это премиальный жилой комплекс в Хургаде, предлагающий элегантный…
$189,669
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Кондо 3 комнаты в Al Ahia, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Ahia, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/5
Просторная квартира с 2 спальнями и видом на море в компаунде с приватным пляжем. Простор…
$125,077
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Красное Море, Египет
Студия 1 комната
Красное Море, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Введение CALA Residences — это премиальный жилой комплекс в Хургаде, предлагающий элегантный…
$81,675
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/5
Florenza Khamsin Resort! Студии и квартиры в жилом комплекс с роскошной территорией и 3 басс…
$39,220
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/5
Студия с видом на море и бассейны в жилом комплексе с пляжем Селена Бэй. Абсолютно новая …
$61,082
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 3
О квартире с одной спальней в Bella Bay Resort Эта готовая к заселению квартира расположе…
$154,886
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Вот перевод: О студии в La Vista Magawish Эта готовая к заселению, но ещё не меблирова…
$31,543
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Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5/5
Новая квартира с 2 спальнями в компаунде с пляжем Casablanca Beach. Уютная квартира с дву…
$72,000
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2
Апартаменты на берегу моря в Хургаде — панорамный вид на море прямо на пляже. Наслаждайтесь …
$54,264
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Конечно, вот перевод: Добро пожаловать в курортный комплекс «Holidays Park Resort», где р…
$75,093
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Студия 1 комната в Хургада, Египет
Студия 1 комната
Хургада, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/7
Продается квартира-студия с видом на море Жилой комплекс. Новое строительство. Рассроч…
$71,211
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Квартира 3 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 1
О квартире в эксклюзивном комплексе Aldau Strand – Хургада Квартира расположена на первом…
$216,110
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Квартира 5 комнат в Хургада, Египет
Квартира 5 комнат
Хургада, Египет
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 3/3
Просторная атмосферная квартира площадью 250м2 полностью готовая к комфортному проживанию. …
$131,327
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Квартира 4 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 4 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 2
О квартире в комплексе Aldau Heights Квартира имеет общую площадь около 168 м² (чистая жи…
$247,763
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 3/5
Район Сахль Хашиш расположен на юге Хургады и является одним из престижных и популярных сред…
$105,688
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Квартира 2 комнаты в Хургада, Египет
Квартира 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
О квартире в курортном комплексе Juliana Resort Квартира в Juliana Resort предлагает роск…
$87,208
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двухкомнатные
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