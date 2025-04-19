Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Египет
  3. Gamsha
  4. Жилая

Жильё в Gamsha, Египет

квартиры
7
7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Gamsha, Египет
Квартира 2 комнаты
Gamsha, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Введение Откройте для себя современную жизнь в самом сердце Эль-Гуны с этой элегантной кв…
$269,712
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Gamsha, Египет
Квартира 1 комната
Gamsha, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/4
О компании-застройщике: Компания Prime Development была основана в Хургаде в 2007 году и сп…
$70,691
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Gamsha, Египет
Квартира 2 комнаты
Gamsha, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/5
Aqua Infinity Resort: Your Oasis by the Red Sea Welcome to Aqua Infinity Resort, the late…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Gamsha, Египет
Квартира 3 комнаты
Gamsha, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 2/3
Светлая, абсолютно новая 2-комнатная квартира, расположенная в резиденции G Cribs, Эль-Гуна.…
$226,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Gamsha, Египет
Квартира 3 комнаты
Gamsha, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Введение Отличная возможность приобрести готовую к заселению, полностью меблированную кварти…
$264,275
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Gamsha, Египет
Квартира 2 комнаты
Gamsha, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3/6
Balkan Beach Resort is a premier new development in Al-Ahyaa, Hurghada, offering spacious an…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Gamsha, Египет
Квартира 2 комнаты
Gamsha, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 3/4
Эта полностью меблированная 1-комнатная квартира в Selena Bay Resort в Хургаде предлагает пр…
$85,916
Оставить заявку
Realting.com
Перейти