Гражданство Египта

О программе иммиграции

Отправляясь в путешествие с инвестициями в другую страну, вы стремитесь не только к финансовой выгоде; речь идет о создании новой главы в жизни, изучении различных культур и обеспечении светлого будущего. Египет является актуальным выбором для тех, кто ищет инвестиционное направление, сочетающее историческое богатство с экономическими перспективами. Страна фараонов, известная своими древними чудесами света, теперь открывает свои двери для иностранных инвесторов, предлагая путь к получению египетского гражданства. Познакомьтесь с египетского гражданстваом для иностранных инвесторов и узнайте о преимуществах, которые Вас ожидают:

Стратегическое расположение Египта на перекрестке Африки, Азии и Европы делает его воротами для международной торговли и инвестиций. Суэцкий канал, жизненно важный водный путь, соединяющий Средиземное море с Красным, обеспечивает эффективный доступ к мировым рынкам. Инвестирование в Египет предоставляет уникальную возможность стать частью процветающего экономического центра, соединяющего континенты.

Процветающая экономика: Египет переживает значительный экономический рост, обусловленный правительственными реформами и стратегическими инвестициями в ключевые секторы. Страна может похвастаться разнообразной экономикой с процветающими отраслями, такими как туризм, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и информационные технологии. Иностранные инвесторы могут воспользоваться этими растущим секторам в развитии бизнеса.

Инвестиционные стимулы: Для привлечения иностранного капитала правительство Египта внедрило ряд стимулов для инвесторов. К ним относятся налоговые льготы, снижение таможенных пошлин и упрощенные процедуры регистрации бизнеса. Создание свободных зон по всей стране еще больше способствует созданию благоприятной среды для инвесторов, стимулируя экономический рост и инновации.

Инвесторы, присматривающиеся к сектору недвижимости, найдут Египет особенно привлекательным. Страна предлагает множество жилых, коммерческих и гостиничных проектов, с дополнительным очарованием исторических достопримечательностей и живописных ландшафтов. Владение частью египетской недвижимости не только приносит финансовую прибыль, но и предоставляет инвесторам возможность стать частью страны, богатой культурным наследием.

Преимущества:

Безвизовый въезд в более чем 60 стран Включая страны Гонконг, Вьетнам, Сейшельские острова, Шри-Ланку и другие Инвесторы с египетским паспортом могут получить деловую визу E-2 в Соединенных Штатах, которая позволяет им жить и заниматься бизнесом.

Быстрые сроки получения Паспорт приобретается за 6 месяцев

Инвестор имеет право получить гражданство вместе с семьей Гражданство может получить вся семья, включая детей

Привлекательный налоговый режим Девять свободных зон позволяют инвесторам регистрироваться и вести бизнес со специальным льготным налоговым режимом.

Гарантированные инвестиции Инвестируйте только после получения одобрения заявления о получении гражданства.

Безопасность для вашей семьи «План Б» на все случаи жизни

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Программа получения гражданства Египта:

Участники программы оплачивают государственную пошлину в размере 10 000 долларов США и инвестируют не менее 250 000 долларов США.