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Гражданство Египта

Египет Египет
Срок получения: от 6 месяцев
Расходы: от
$260,000
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Гражданство Египта
Гражданство
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Описание Описание
Преимущества Преимущества
Инвестиции Инвестиции
Этапы Этапы

О программе иммиграции

Отправляясь в путешествие с инвестициями в другую страну, вы стремитесь не только к финансовой выгоде; речь идет о создании новой главы в жизни, изучении различных культур и обеспечении светлого будущего. Египет является актуальным выбором для тех, кто ищет инвестиционное направление, сочетающее историческое богатство с экономическими перспективами. Страна фараонов, известная своими древними чудесами света, теперь открывает свои двери для иностранных инвесторов, предлагая путь к получению египетского гражданства. Познакомьтесь с египетского гражданстваом для иностранных инвесторов и узнайте о преимуществах, которые Вас ожидают: 

Стратегическое расположение Египта на перекрестке Африки, Азии и Европы делает его воротами для международной торговли и инвестиций. Суэцкий канал, жизненно важный водный путь, соединяющий Средиземное море с Красным, обеспечивает эффективный доступ к мировым рынкам. Инвестирование в Египет предоставляет уникальную возможность стать частью процветающего экономического центра, соединяющего континенты.

Процветающая экономика: Египет переживает значительный экономический рост, обусловленный правительственными реформами и стратегическими инвестициями в ключевые секторы. Страна может похвастаться разнообразной экономикой с процветающими отраслями, такими как туризм, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и информационные технологии. Иностранные инвесторы могут воспользоваться этими растущим секторам в развитии бизнеса.

Инвестиционные стимулы: Для привлечения иностранного капитала правительство Египта внедрило ряд стимулов для инвесторов. К ним относятся налоговые льготы, снижение таможенных пошлин и упрощенные процедуры регистрации бизнеса. Создание свободных зон по всей стране еще больше способствует созданию благоприятной среды для инвесторов, стимулируя экономический рост и  инновации.

Инвесторы, присматривающиеся к сектору недвижимости, найдут Египет особенно привлекательным. Страна предлагает множество жилых, коммерческих и гостиничных проектов, с дополнительным очарованием исторических достопримечательностей и живописных ландшафтов. Владение частью египетской недвижимости не только приносит финансовую прибыль, но и предоставляет инвесторам возможность стать частью страны, богатой культурным наследием.

Преимущества: 

  • Безвизовый въезд в более чем 60 стран 
    • Включая страны Гонконг, Вьетнам, Сейшельские острова, Шри-Ланку и другие 
    • Инвесторы с египетским паспортом могут получить деловую визу E-2 в Соединенных Штатах, которая позволяет им жить и заниматься бизнесом.
  • Быстрые сроки получения
    • Паспорт приобретается за 6 месяцев
  • Инвестор имеет право получить гражданство вместе с семьей
    • Гражданство может получить вся семья, включая детей
  • Привлекательный налоговый режим
    • Девять свободных зон позволяют инвесторам регистрироваться и вести бизнес со специальным льготным налоговым режимом.

  • Гарантированные инвестиции

    • Инвестируйте только после получения одобрения заявления о получении гражданства.

  • Безопасность для вашей семьи

    • «План Б» на все случаи жизни

  • Конфиденциальность

    • Не разглашаются персональные данные третьим лицам, сохраняя Вашу конфиденциальность 

Программа получения гражданства Египта:

Участники программы оплачивают государственную пошлину в размере 10 000 долларов США и инвестируют не менее 250 000 долларов США.

  • Пожертвование правительству
    • Безвозвратное пожертвование - пожертвование в Национальный фонд (NF) — от 250 000 долларов США 
  • Инвестиции в недвижимость  
    • Оставьте заявку, и наши консультанты подготовят ваш личный портфель активов в сфере недвижимости с решениями по управлению "под ключ" и гарантированным пассивным доходом.
  • Инвестиции в стартап или бизнес — от 350 000 долларов США 
    • Инвестируйте в бизнес, который окажет значительное социально-экономическое воздействие. 
  • Беспроцентный депозит в египетском банке — от 500 000 долларов.
Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 6 месяцев
Расходы
Расходы
от
$260,000
Дополнительный доход
Дополнительный доход
Есть
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд

Безвизовый въезд в более чем 60 стран

Армения, Барбадос, Бенин, Боливия, Буркина-Фасо, Камбоджа, Кабо-Верде, Демократическая Республика Конго, Куба, Доминика, Гамбия, Гана, Экваториальная Гвинея, Индонезия, Иран, Иордания, Лаос, Ливан, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивы, Маврикий, Федеративные Штаты Микронезии, Мозамбик, Непал, Никарагуа, Нигерия, Палестинские территории, Сент-Китс и Невис, Сомали, Южный Судан, Сент-Винсент и Гренадины, Таджикистан, Танзания, Того, Тувалу, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, Йемен
Варианты инвестиций
Покупка недвижимости Покупка недвижимости
Покупка недвижимости, лицензированной государством, — от 300 000 долларов. Оставьте заявку, и наши консультанты подготовят ваш личный портфель активов в сфере недвижимости с решениями по управлению "под ключ" и гарантированным пассивным доходом.
300000.00 USD
Требования к заявителю
  • Отсутствие судимости
  • Возможность предоставить банковскую справку и подтвердить достаточность средств 
  • Медицинская страховка 
  • Отсутствие опасных заболеваний
Этапы получения программы
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от 1 месяца
Консультанты Luxe Legal services - высококвалифицированные специалисты, которые проведут вас через каждый этап процесса получения второго гражданства с должной осмотрительностью и заботой, гарантируя, что ваше заявление будет подано правильно для получения необходимого результата. Под нашим квалифицированным руководством мы можем помочь вам сориентироваться на пути к построению светлого будущего для себя и своей семьи с помощью второго гражданства (Резидентства)
Первоначальные проверки due diligence завершены
от 14 дней
Клиентское соглашение подписано, аванс оплачен
от 1 день
Сбор и подготовка всех необходимых документов
от 14 дней
Уплачен инвестором государственный сбор
от 3 месяца
Получение ВНЖ
от 3 месяца
Осуществление основных инвестиций
от 10 дней
Финишные проверки due diligence завершены
от 3 месяца
После совершения инвестиций государственные органы проводят повторную проверку due diligence. Второй этап проверки длится до 3 месяцев. Если проверка проходит успешно, департамент рекомендует инвестора премьер-министру Египта, который подписывает документы о натурализации. Клиенты Luxe проходят финишную проверку due diligence до момента совершения основных инвестиций, что делает для Вас процесс получения второго гражданства безопасным.
Получение гражданства и паспорта
от 14 дней
Инвестор получает свидетельство о натурализации и паспорт после утверждения его кандидатуры Премьер-министром.
Вы просматриваете
Гражданство Египта
Египет Египет
от
$260,000
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Иммиграционный консультант
Luxe Legal Services
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