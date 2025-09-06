Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Египет
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Вид на море

Дома с видом на море в Египте

Хургада
7
Красное Море
17
Матрух
4
Эль-Аламейн
4
5 объектов найдено
Вилла 9 комнат в Al Ahia, Египет
Вилла 9 комнат
Al Ahia, Египет
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 3
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$317,296
Вилла 9 комнат в Al Ahia, Египет
Вилла 9 комнат
Al Ahia, Египет
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Этаж 2
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$407,498
Дом 2 комнаты в Хургада, Египет
Дом 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Расположение: Trivana, Magawish Road (Airport Road), Хургада Тип: 1 спальня Размер: 64 SQM В…
$56,216
Вилла 21 комната в Красное Море, Египет
Вилла 21 комната
Красное Море, Египет
Число комнат 21
Площадь 1 379 м²
Количество этажей 3
Soulferyo Boutique Villa | 21 Master-Studio Приватная Бутик Вилла с 21 мастер-студией в к…
$1,75 млн
Таунхаус 5 комнат в Красное Море, Египет
Таунхаус 5 комнат
Красное Море, Египет
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 316 м²
Количество этажей 4
SOULFERYO SIGNATURE VILLA SAHL HASHEESH Просторная Вилла площадью 251 кв.м. с личным садо…
$405,190
