Мы с гордостью представляем наш новый проект курорта Storia Del Mare, одного из

самые роскошные проекты в центре Хургады

Курорт Storia Del Mare разрабатывается компанией CASTELLO.

Курорт располагает прогулочной набережной на берегу океана, номерами с видом на океан и панорамным видом на острова Красного моря. Несколько входов и отдельный лифт

CASTELLO Была основана в 1999 году для удовлетворения растущего спроса на туристические проекты в Хургаде. После успешного запуска проекта New Cairo Capital, а также нашего многолетнего опыта удовлетворения гостей наших отелей



ПЛАТА ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ДОСТАВКУ ПОЧТИ 200 М БЕРЕГА

Общая площадь земли 10500 квадратных метров

ВЫБОР ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 650 жилых единиц. Сдача в течение одного года

В центре Хургады

Прямо до отеля Hilton Platz

10 минут от аэропорта и 15 минут от Эль-Гуны

