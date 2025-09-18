О нас
Мы с гордостью представляем наш новый проект курорта Storia Del Mare, одного из
самые роскошные проекты в центре Хургады
Курорт Storia Del Mare разрабатывается компанией CASTELLO.
Курорт располагает прогулочной набережной на берегу океана, номерами с видом на океан и панорамным видом на острова Красного моря. Несколько входов и отдельный лифт
CASTELLO Была основана в 1999 году для удовлетворения растущего спроса на туристические проекты в Хургаде. После успешного запуска проекта New Cairo Capital, а также нашего многолетнего опыта удовлетворения гостей наших отелей
ПЛАТА ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ДОСТАВКУ ПОЧТИ 200 М БЕРЕГА
Общая площадь земли 10500 квадратных метров
ВЫБОР ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 650 жилых единиц. Сдача в течение одного года
Давайте поговорим о ваших инвестициях!
ПОСЕТИТЬ НАС
В центре Хургады
Прямо до отеля Hilton Platz
10 минут от аэропорта и 15 минут от Эль-Гуны
